Горняк22: Международный день жестовых языков 2021: история и традиции праздника

Жесты. Сурдопереводчик. Руки Фото: pixabay.com

Праздник отмечают всего лишь четыре года, но он уже стал популярным во всем мире. В этот день проводят фестивали, классные часы и лекции о важности жестовых языков

Когда отмечают Международный день жестовых языков 2021

Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages) ежегодно отмечается 23 сентября.

История Международного дня жестовых языков

Праздник утвердила в 2017 году Генеральная Ассамблея ООН. Он призван обратить внимание на значение жестовых языков в жизни миллионов людей. Об этом пишет портал calend.ru.

Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день в 1951 году была учреждена Всемирная федерация глухих, которая и стала инициатором создания всемирного праздника. По данным этой организации на планете проживает больше 72 млн глухих и людей, для которых язык жестов – это основная форма общения с миром.

Традиции Международного дня жестовых языков

Жесты. Сурдопереводчик. Руки. Любовь. Сердце Фото: pixabay.com

23 сентября в Москве проводится Фестиваль жестового языка, который обычно проводят в парках столицы. Волонтеры предлагают прохожим познакомиться с жестами и освоить некоторые из них.

В этот день в некоторых вузах проходят специальные лекции, которые знакомят обучающихся с языком жестов.

В школах 23 сентября учителя на классных часах рассказывают ученикам о важности жестовых языков и предлагают им самим попробовать пообщаться таким способом. Эти знания помогают школьникам понимать детей без слуха.

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