Горняк22: Алтайский край потеряет «своих» депутатов в новом созыве Госдумы

Депутаты Госдумы от Алтайского края Фото: Виталий Барабаш

Главная интрига распределения мандатов до принятия окончательных решений кроется только в том, сколько мандатов получит в крае «Единая Россия» и кому они достанутся

Представительство региона в новом составе федерального парламента точно сократится. Минимум – на один, с 10 до девяти депутатов.

Напомним, в предыдущем созыве Алтайский край представляли 10 депутатов: восемь единороссов, один коммунист, и один справедливоросс.

«Единая Россия» – главная интрига

На этих выборах центральное руководство партии решило объединить в один партийный округ два Алтая. В обоих за «ЕР» проголосовали слабенько. В результате пока уверенно можно говорить только о том, что в Госдуму от Алтая пройдет лишь лидер территориального списка генерал Владимир Шаманов, живущий в Москве. Это подтвердили и в реготделении. Однако от других предположений воздержались, сказав, все решения примут в центральном аппарате.

21 сентября, 14:44

Сенатором от Алтайского края может стать Виктор Зобнев

Он прошел в АКЗС на минувших выборах в составе тергруппы от «Единой России», войдя в первую тройку списка партии наряду с губернатором Виктором Томенко и спикером Александром Романенко

Вторую строчку в списке, напомним, занимала депутат от края Наталья Кувшинова, а третью – представитель соседней республики Иван Белеков. Но даже если Алтаю отдадут еще одно место, вовсе не факт, что оно достанется Кувшиновой.

По данным инсайдеров, мандат могут отдать Белекову как представителю национальной республики, для чего предприняты серьезные лоббистские усилия. С чем при этом останется Кувшинова – вопрос, так как по списку тергруппы на выборах в краевой парламент она тоже не прошла.

«Банкфакс» сообщал о двух возможных сценариях. Первый – что она все-таки пройдет в АКЗС после того, как от мандата откажется губернатор Виктор Томенко (он возглавлял список единороссов на этих региональных выборах). Второй – что ей могут предложить пост первого вице-премьера правительства в крае.

Ни тот, ни другой вариант руководители реготделения на пресс-конференции 20 сентября не подтвердили и не опровергли, сказав, что «время покажет».

Между тем, совершенно определенно Алтайский край в Госдуме продолжат представлять победившие на округах единороссы Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев и Иван Лоор.

КПРФ – женский тандем

Здесь все более определенно. Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов, одержала победу на Рубцовском округе. Также высокий результат партии позволит пройти в думу и Анжелике Глазковой, которая в тергруппе шла второй по списку после Прусаковой.

Глазкова живет в Москве. Она – жена федерального политика Николая Платошкина, часто участвовавшего в различных политических ток-шоу на Первом канале и Россия-1. Он – лидер движения «За новый социализм!», сотрудничавший с КПРФ. В мае суд Москвы приговорил его к пяти годам условно и штрафу в 700 тыс. рублей по двум статья УК РФ: за склонение к массовым беспорядкам и распространение фейков.

Включение Глазковой в «проходной» список, по данным инсайдеров, было частью политической сделки.

«Справедливая Россия» – стабильность

Эсеры, хоть и «просели» на этих выборах по сравнению с предыдущей кампанией, уже традиционно показали в регионе результат выше, чем в среднем по России. С большой долей вероятности в Думу снова пройдет лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. Его соратник по партии Олег Боронин у себя на странице в Facebook пишет об этом утвердительно.

ЛДПР

Партия на эти выборах и в крае, и по стране набрала практически в два раза меньше, чем на прошлых. На Алтае результат чуть выше, чем в среднем по России. Но сможет ли претендовать лидер терсписка Елена Строкова (Москва) на место в Госдуме, большой вопрос – многие тергруппы, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, набрали куда более высокие проценты.

ТОЛК