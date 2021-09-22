Горняк22: Как поправить здоровье на «исцеляющую» луну с 22 сентября 2021 года
Луна. Свет. Розовый Фото: Sergei Tokmakov, Esq. с сайта Pixabay
Астрологи называют убывающую луну «исцеляющей». Считается, что он способна помогать людям избавляться от болезней и проблем с самочувствием
В 2021 году фаза убывающей луны наступает 22 сентября. «Толк» публикует рекомендации астрологов, как избавиться от проблем с самочувствием.
15 сентября, 8:19
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Больше отдыха
Дни луны в Тельце 24-25 сентября будут самыми благоприятными днями для восстановления энергии и поправки здоровья.
Больше гулять
Наиболее благоприятными для прогулок будут дни с 26 по 28 сентября, когда луна находится в Близнецах.
Больше ЗОЖ
22 и 23 сентября особенно важно бороться с излишествами, следить за правильным питанием и избегать вредных привычек.
Больше спокойствия
Астрологи предупреждают: чем больше будет спокойных дней, тем лучше. 29 и 30 сентября. Пока Луна в Раке, лучше не выяснять отношения.
Больше чистоты
В 22-23 числах желательно сделать хотя бы поверхностную уборку. Нужно поддерживать порядок, чтобы быть в тонусе.
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