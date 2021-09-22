Горняк22: В Алтайском крае молодого мужчину судят за секс со школьницей

Парень и девушка Фото: pixabay.com

Ему инкриминируют часть 1 статьи 134 Уголовного кодекса РФ — половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

В Алтайском крае 24-летний молодой человек предстанет перед судом за интимные отношения со школьницей. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, в мае житель Смоленского района вступил в преступную связь с 15-летней девушкой.

«Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, это является уголовно-наказуемым деянием», – пояснили в ведомстве.

Следователи пришли к выводу, что произошедшее «нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование» подростка.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее на Алтае обвиняемому по аналогичному делу 18-летнему юноше суд назначил ему 100 часов обязательных работ.

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