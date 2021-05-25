Горняк22: Главврачи алтайских больниц в 2020 году заработали от 500 тыс. до 6,6 млн рублей
Ковидный госпиталь. РТП Фото: Виталий Барабаш
Самый «богатый» главный врач среди руководителей краевых учреждений — Игорь Вихлянов из онкоцентра «Надежда», он задекларировал 6,6 млн рублей, а годом ранее — 7 млн
Главные врачи алтайских больниц опубликовали декларации о доходах за 2020 год. Меньше всего, согласно документу, получила руководитель «Староалейской ЦРБ Третьяковского района» Олеся Ким, она указала 591тыс. рублей. Самый большой доход задекларировал главврач онкоцентра «Надежда» Игорь Вихлянов — 6,6 млн.
Более 5 млн рублей
Доходом свыше 5 млн рублей среди главврачей алтайских медучреждений могут похвастаться всего четыре человека:
- Людмила Владыкина, Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей, – 5,2 млн;
- Виталий Азанов, директор бюджетной организации «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера», – 5,6 млн;
- Михаил Анашкин, Бийская стоматологическая поликлиника, – 5,8 млн;
- Игорь Вихлянов, Алтайский краевой онкодиспансер «Надежда», – 6,6 млн.
От 2 до 5 млн рублей
Доход до 5 млн рублей в своих декларациях указали 20 главных врачей медучреждений края. Среди них:
- Валерий Шевченко, Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, – 2 млн;
- Константин Смирнов, Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, – 2 млн;
- Ирина Молчанова, Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР», – 2,5 млн;
- Елена Деханд, Алтайская краевая офтальмологическая больница, – 3,2 млн;
- Андрей Косоухов, Алтайский краевой кардиологический диспансер, – 4,3 млн;
- Татьяна Индюшкина, Алтайский краевой центр крови, – 4,9 млн.
Из 20 руководителей, отчитавшихся о доходе до 5 млн рублей, пять руководителей центральных районных больниц.
От 1 до 2 млн рублей
Доход в диапазоне от 1 до 2 млн рулей задекларировали 88 врачей. В этом списке большинство руководителей главных краевых медучреждений:
- Ольга Зубова, начальник Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн (в пандемию работал как ковидный госпиталь), – 1,4 млн;
- Ирина Вильгельм, главврач главного ковидного госпиталя края, барнаульской больницы №5 (РТП), – 1,4 млн;
- Владимир Нарожнов, Краевая психиатрическая больница имени Эрдмана, — 1,7 млн;
- Андрей Иванов, Краевой наркологический диспансер, – 1,7 млн;
- Оксана Лексенкова, Диагностический центр Алтайского края, – 1,7 млн;
- Диана Рудакова, Краевая клиническая больница, — 1,7 млн;
- Константин Федорюк, барнаульская больница имени Литвиненко г.Новоалтайска, (здесь также находился ковидный госпиталь) -1,9 млн;
- Андрей Коломиец, барнаульская больница № 11 – 1,9 млн.
Также доход в пределах 2 млн рублей в 2020 году задекларировали Дмитрий Денисов (1,8 млн), главврач барнаульской поликлиники №14 и руководитель Станции скорой медицинской помощи Барнаула Андрей Посекунов (1,5 млн рублей).
До 1 млн рублей
До 1 млн рублей получают 34 главных врача края. Среди них – руководитель Краевой клинической больницы скорой помощи («первая горка») Андрей Макин (задекларировал 960 тыс. рублей) и главврач Алтайского врачебно-физкультурного диспансера Татьяна Лукашина (935 тыс.) В этом же списке главврач барнаульской поликлиники №9 Инна Анисимова (960 тыс.) и главврач барнаульской поликлиники №1 Елена Азарова (940 тыс. рублей).Андрей Макин, главврач краевой больницы скорой помощи Фото: Олег Укладов
Кроме того, менее 1 млн рублей задекларировали руководитель барнаульской больницы № 10 Павел Польников (904 тыс.) и директор Барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Бондаренко (989 тыс. рублей).