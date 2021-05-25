Горняк22: Появилось первое видео с задержанным экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем

Роман Протасевич Фото: instagram.com/nexta_tv

Задержание Романа Протасевича уже вызвало шквал негативных оценок со стороны глав и правительств многих государств. Дипломаты требуют освобождения журналиста

В эфире телеканала «Беларусь 1» появилось видео, на котором один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

«Отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное. Даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков «, – рассказал Протасевич в видео.

Кроме того, блогер отметил, что сотрудничает со следствием и у него нет проблем со здоровьем.

Сейчас Роман Протасевич содержится в СИЗО № 1 Минска. Вместе с ним в аэропорту задержали 23-летнюю гражданку России, его подругу. О ее судьбе пока ничего неизвестно, российские дипломаты запросили к ней доступ, сообщает «РБК».

Ранее появилась информация, что оппозиционер госпитализирован. Но в МВД Беларуси заявили, что «жалоб на состояние здоровья в администрацию от него не поступало». В видео Протасевич тоже опроверг эту информацию.

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Напомним, что 24 мая самолет, на котором летел журналист из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщения о «минировании» (которое впоследствии не подтвердилось). На земле блогера задержали.

В Беларуси его обвиняют в ведении экстремистской деятельности и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал, что самолётам могут запретить пролетать над территорией Беларуси. Министр транспорта Латвии объявил, что авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Беларусью, не дожидаясь введения международных санкций.

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