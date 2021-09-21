Горняк22: Когда Международный день мира в 2021 и как его отмечают

Птица. Голубь Фото: michel kwan с сайта Pixabay

Праздник призывает к взаимопониманию между народами и отдельно взятыми людьми. Рассказываем о его истории и традициях

Когда отмечают Международный день мира в 2021

Дата Международного дня мира (International Day of Peace) неизменна, его отмечают ежегодно 21 сентября. Символом праздника является изображение голубя, несущего в клюве оливковую ветвь.

История Международного дня мира

Международный день мира утвердила Генеральная Ассамблея ООН в 1981 году. Она объявила 21 сентября днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов на национальном и международном уровнях. Об этом сообщает портал calend.ru.

Изначально праздник отмечали в третью пятницу сентября, но спустя 20 лет в Генеральной Ассамблее ООН утвердили 21 сентября.

Сегодня праздник объединяет в этот день вместе миллионы людей, многие страны и регионы, в которых проводятся различные акции и мероприятия.

Традиции Международного дня мира

Дружба Фото: Pixabay

С 2007 года Международный день мира посвящается определенной тематике. В 2021 году тема звучит так: «Восстановление по принципу «лучше, чем было» для создания справедливого и устойчивого мира».

21 сентября проводят образовательные и общественные информационные акции по проблемам мира.

В этот день ООН также предлагает всем странам и народам прекратить любые военные действия.

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