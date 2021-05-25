Горняк22: Еще восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

коронавирус. Фото: pixabay.com

Почти 190 тысяч жителей Алтайского края уже привиты от коронавируса, еще свыше 45 тысяч сделали первую прививку

62 новых случая заболевания ковидом зарегистрировали в Алтайском крае. По данным на 25 мая, в регионе с начала пандемии болели 51 283 человека. За прошедшие сутки выздоровели 73 пациента, умерли восемь, в том числе семь – непосредственно от коронавируса.

Всего с начала пандемии умерли 3 178 человек, выздоровели 46 212.

На лечении в ковидных госпиталях с подтвержденной инфекцией находится 539 человек, еще 155 – с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных – 148 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 63.

Развернуто 942 «ковидных» койки, резервные – 248.

На утро 25 мая в Алтайском крае прививается 235 423 жителя: 45 689 человек сделали первую прививку, 189 734 — полностью привиты.

Самое большое число вновь заболевших выявили в Барнауле, Яровом, Бийске.

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