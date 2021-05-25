Горняк22: Томенко утвердил новое почетное звание в Алтайском крае
Производство макарон Фото: Анна Меньшикова
Получить новое звание смогут работники, имеющие краевые и федеральные награды, а также рабочий стаж в отрасли не менее 15 лет
В Алтайском крае появилось новое почетное звание – «Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности». Соответствующее положение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает сайт правительства.
Звание будут присваивать рабочим, логистам, технологам, инженерно-техническим и научным работникам предприятий и индивидуальным предпринимателям отрасли за многолетний добросовестный труд и личные заслуги, а также за достижение высоких результатов, в том числе в экспортной деятельности.
- Право на получение звания имеют работники, удостоенные наград Алтайского края, ведомственных федеральных наград, поощренные главой региона или краевым заксобранием.
- Стаж кандидатов не должен быть менее 15 лет, на последнем месте работы – не менее пяти лет.
- Получить почетное звание смогут не более пяти человек в год.
В 2020 году объем производства в перерабатывающей и пищевой отраслях превысил 150 млрд рублей, это на 11,6% превышает показатель 2019-го года.