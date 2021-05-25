Горняк22: Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова объяснила Урганту, зачем пошла на праймериз

Юлия Волкова Фото: кадр из youtube.com

Ранее певица призналась, что не имеет опыта в политике, но сейчас она стоит «на грани между светом и тьмой» и хочет работать на благо общества

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова в шоу «Вечерний Ургант» рассказала, почему выдвинулась на праймериз «Единой России» по Ивановской области в Госдуму.

По словам певицы, она часто ездила в Иваново к своим знакомым, которые много раз обращались с просьбами о помощи: просили оказать поддержку или найти контакты определённого человека. Поэтому в этом году артистка решила, что может самостоятельно решать проблемы Ивановской области, но уже в качестве политика.

«Нужна моя женская рука, крепкая. Если я смогу хотя бы одному человеку помочь, я буду считать, что не зря сделала этот шаг в политику», – объяснила певица.

Напомним, что в конце апреля бывшая участница «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» перед выборами депутатов Госдумы. Секретарь ивановского регионального отделения «Единой России» Сергей Низов тогда заявил, что это подогреет интерес жителей региона к голосованию.

В своей предвыборной кампании певица обратилась к россиянам со словами: «Мои замечательные, так больше нельзя!». Она рассказала, что она хочет заняться политикой, потому что ей стыдно за все происходящее вокруг, она хочет поменять отношение власти к народу.

Артистка добавила, что знает о проблемах Ивановской области. Волкова пообещала помогать одиноким женщинам и предположила, что многие жители страны уже потеряли веру в справедливость.

Ранее «Толк» сообщал, что Мария Бутина решила баллотироваться в Госдуму от Кировской области. В соцсетях девушка показала, как подает документы для участия в праймериз.

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