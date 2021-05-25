Горняк22: Мэрия Барнаула не ищет виновных в варварской вырубке сквера в центре города

Рубки деревьев в центре Барнаула Фото: Ольга Чиркова в VK.com

Сейчас в этом же сквере у детской библиотеки начали вырубать аварийные клены, а в перспективе могут заняться еще и обрезкой тополей

Мэрия Барнаула не направила в полицию заявление по факту обрезки 15 яблонь в сквере в центре города у Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской на пр. Строителей, сообщает «Банкфакс». Хотя 17 мая о том, что заявление подано, телеканалу «Толк» рассказал первый замглавы администрации Железнодорожного района Лев Ночевный.

Об отсутствии обращений в полицию «Банкфаксу» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Барнаулу.

Рубки деревьев в центре Барнаула Фото: Ольга Чиркова в VK.com

Напомним, в начале мая стало известно, что в сквере вырубили 15 цветущих яблонь. Власти города сообщили, что не знают, кто так поступил с деревьями, и уверяли, что ни подведомственные городу организации, ни УК этого не делали.

Хотя было очевидно, что деревья рубили достаточно длительное время, для этого требовалась техника, несколько рабочих, затем яблоням даже закрасили места спила. Совокупность этих факторов вряд ли свидетельствует о хулиганских намерениях. И в любом случае, сейчас проведение таких масштабных работ оказалось возможным без согласования с кем-либо, а главное – ненаказуемым.

Тем временем жительница Барнаула, которая подняла тревогу, Ольга Чиркова на своей странице в VK.com сообщила, что теперь в сквере начали вырубать клены.

На ее пост отреагировала администрация города, которая снова сообщила жительнице, что запрос в полицию на выявление того, кто совершил обрезку, направлен. «На данный момент это лицо еще не установлено», – написали в мэрии.

Рубки деревьев в центре Барнаула Фото: Ольга Чиркова в VK.com

Снос четырех кленов – это уже запланированные профильным комитетом работы по устранению аварийных деревьев. Эти работы по муниципальному заданию выполняет муниципальное учреждение «Благоустройство и озеленение».

По данным «Банкфакса», ранее в мэрии сообщали, что администрация Железнодорожного района обращалась в барнаульский комитет с просьбой организовать в этом же сквере еще и санитарную обрезку тополей. Пока это не сделано.

Примечательно, что данный сквер числится среди общественных территорий, за которые предлагается проголосовать, чтобы затем благоустроить по госпрограмме.

ТОЛК