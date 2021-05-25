Горняк22: Елена Яковлева и Татьяна Лютаева приедут на Шукшинские дни в Алтайском крае

Шукшинские дни на Алтае Фото: Анна Меньшикова

В качестве режиссеров свои заявки на кинофестиваль подали актеры Кирилл Зайцев, Анна Уколова, Дарья Екамасова и другие

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» пройдет с 20 по 24 июля. На данный момент уже окончен прием заявок на кинофестиваль, рассказала в ходе пресс-конференции 25 мая министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Программа «Шукшинских дней» пока находится в стадии формирования. На кинофестиваль поступило 26 заявок на полный метр и 140 на короткий.

«Заявки пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Красноярска, Екатеринбурга, Казани. Из зарубежных подали свои работы Иран, Латвия, Италия, Казахстан, Украина, Беларусь. Совместные труды прислали из Италии, Бельгии, Финляндии, Испании, Индонезии. География в этом году очень широкая», – отметила Елена Безрукова.

Отбор киноработ будет проводить эксперт Нина Кочеляева, которая занимается тем же на Московском кинофестивале. В качестве открытия уже выбрали кинофильм «Земля Эльзы», съемки которого проходили на Алтае.

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На «Шукшинских днях» сыграют в спектакле «Вражда» актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева. В качестве режиссеров свои заявки на кинофестиваль подали актеры Кирилл Зайцев, Анна Уколова, Дарья Екамасова.

«Из писателей свое участие подтвердили Григорий Служитель и Павел Селуков. В этом году у нас будет изюминка – по их прозе поставят и покажут театральные постановки. Авторы будут в зале. После спектакля можно будет обсудить с ними показ. Такое у нас впервые, и мне кажется, это необычно и смело. Из поэтов пока могу назвать Инну Кабыш. Будут и другие имена – после завершения афиши мы озвучим полный список», – сказала министр.

В 2021 году организаторы также решили немного изменить географию фестиваля – он будет проходить в Барнауле, Сростках и Бийске, как это было «исторически». В Белокурихе проводить мероприятия не планируют.

Ранее «Толк» сообщал, что свое участие подтверждал культовый режиссер Эмир Кустурица. Двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля планировал приехать на Алтай еще в 2020 году, но из-за пандемии поездку пришлось отложить.

ТОЛК