Горняк22: Когда День преподобного Макария Оптинского и зачем ему молятся

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

20 сентября празднуют День памяти преподобного Макария. Он отказался от мирской жизни и исцелял тех, кто с верой приходил к нему за помощью

Кто такой Макарий Оптинский

Мирское имя преподобного Макария – Михаил Николаевич Иванов. Он родился 20 ноября 1788 года в дворянской семье. Об этом сообщает портал azbyka.ru.

В 1810 году после смерти обоих родителей Михаил поселился в своем поместье, но такая жизнь его не интересовала, и он уехал на богомолье в Площанскую пустынь. Там преподобный Макарий встретился со старцем Афанасием, который стал его духовным наставником и передал ему свои знания.

Под вли­я­ни­ем Ма­ка­рия воз­ник­ла це­лая шко­ла из­да­те­лей и пе­ре­вод­чи­ков ду­хов­ной ли­те­ра­ту­ры, в ко­то­рой нуждалась пра­во­слав­ная Рос­сия. Благодаря этому укрепилась связь с русской интеллигенцией.

Преподобному Макарию был дан дар духовного рассуждения. Он мог излечить всех, кто приходил к нему на откровение своей совести.

Что просят у преподобного Макария Оптинского

Свечи. Храм. Пост Фото: S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay

Верующие молятся преподобному Макарию при нападении соблазнов и искушений с целью увести душу человека от духовного. Такая молитва способна защитить от губительного воздействия темных сил. Об этом пишет портал Молитвы.онлайн.

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