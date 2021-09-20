Горняк22: На выборах в Госдуму со скрипом побеждают единороссы — обработано почти 90%
Выборы. Итоги голосования. Избирком. Фото: Виталий Барабаш
Партия власти почти защитила свой результат пятилетней давности, когда она показала худший среди регионов итог голосования
На выборах в Государственную Думу РФ в Алтайском крае по итогам обработки 86% бюллетеней наибольший процент голосов среди партий набрала «Единая Россия» («ЕР») – 34,24%, сообщают «Вести-Алтай». Пять лет назад показатель был чуть выше – 35,19%, и это был худший итог партии среди регионов России. Сейчас данных по стране, которые можно было бы сопоставить в краевыми еще нет, они будут чуть позже.
Сколько голосов набрали партии
- «Единая Россия» – 34,24%,
- КПРФ – 29,97%,
- ЛДПР – 9,91%,
- «Справедливая Россия – за правду» (СРЗП) – 9,64%,
- «Новые люди» – 5,69%.
Остальные не преодолевают барьер в 5%.
Кто победил на округах
Барнаульский округ
- Даниил Бессарабов («ЕР») – 37,56%,
- Андрей Кривов (КПРФ) – 19,04%,
- Виталий Зырянов («Коммунисты России») – 10,78%.
Рубцовский округ
- Мария Прусакова (КПРФ) – 27,25%,
- Сергей Струченко («ЕР») – 22,25%,
- Людмила Суслова (СРЗП) – 8,91%.
Бийский округ
- Александр Прокопьев («ЕР») – 31,6%,
- Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,44%,
- Олег Боронин (СРЗП) – 11,91%.
Славгородский округ
- Иван Лоор («ЕР») – 38,99%,
- Анна Левашова (КПРФ) – 20,31%,
- Александр Терентьев (СРЗП) – 10,72%.
Таким образом, на трех округах побеждают действующие депутаты Госдумы от «ЕР», а один, где единоросс Виктор Зобнев отказался подтверждать свой статус в пользу кресла сенатора, победила лидер алтайского крайкома КПРФ.
Полный расклад по итогам выборов в Госдуму в Алтайскрайизбиркоме обещают представить после 11.00, когда пройдет пресс-конференция председателя Ирины Акимовой. «Толк» оперативно сообщит все данные – в разрезе всех партий и кандидатов по округам.