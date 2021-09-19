Горняк22: 20,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Коронавирус Фото: pixabay.com
Больше всего инфицированных выявили в Москве (2746), Санкт-Петербурге (1791), Подмосковье (915) и Свердловской области (505)
В России за последние сутки выявили 20 329 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 18 сентября сообщил федеральный оперативный штаб.
За минувшие 24 часа жертвами вируса стали 799 пациентов. Выписаны с выздоровлением 16 247 человек.
С начала пандемии количество заболевших в стране превысило 7,2 млн человек. Выздоровели 6,4 миллиона, умерли свыше 197 тысяч.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в России изобрели новый ПЦР-тест для проверки на коронавирус.