Горняк22: Какого числа День оружейника в России и где его широко отмечают

Оружие. Патроны Фото: Pixabay

О создании Дня оружейника в России премьер-министра Путина попросил легендарный конструктор Калашников: «Просим вас сделать день, чтобы раз в году мы могли собираться и подводить итоги»

День оружейника в России – 19 сентября.

Это профессиональный праздник работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России, конструкторов оружия и специалистов по истории оружейного дела.

День оружейника – молодой праздник. Он появился в 2010 году. Во время экскурсии на оборонное предприятие «Ижмаш» премьер-министр Владимир Путин пообщался с создателем легендарного АК-47 Михаилом Калашниковым, рассказывает «Календарь событий». Конструктор попросил о создании профессионального праздника. С подобной просьбой выступил и Союз российских оружейников.

Дату праздника выбрали не случайно. 19 сентября православная церковь чтит архангела Михаила, предводителя небесного воинства.

День оружейника широко отмечают в городах, где работают оборонные предприятия. Радостнее всего создание этой даты встретили в Ижевске и Туле. Здесь 19 сентября проходят праздничные шествия и митинги, концерты и салюты.

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