Горняк22: Итоговая явка за два дня голосования в Алтайском крае составила 21,53%

Выборы-2021 в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Активнее всего традиционно голосуют сельские жители, а вот городское население края отстает – больше всего в Бийске и Барнауле, это аутсайдеры голосования

Как сообщает избирательная комиссия Алтайского края, итоговая явка за два дня в регионе составила 21,53%, в частности, по районам края – 26,1%, по городам – 17,6%.

Как сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», по данным краевого центра Общественного наблюдения, активнее всего голосовали избиратели в Родинском – 44,2%, Завьяловском – 43,3% и Суетском районах – 41,7%.

Среди городов в лидерах жители ЗАТО Сибирского (56,5%), Алейска (28,8%), Белокурихи (28,3%).

Telegram-канал политтехнолога Константина Лукина назвал и аутсайдеров по городам – это Бийск и Барнаул, явка в них одинаковая и равна 16,4%.

Ранее сообщалось, что явка на 15.00 18 сентября в регионе составила 18,25%.

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