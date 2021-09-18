ГОРНЯК22 19.09.2021
Алтайский край

Горняк22: В России изобрели новый ПЦР-тест для проверки на коронавирус

Горняк22
16 часов Ago

Анализы Фото: pixabay.com

По словам экспертов, разработанный тест также сможет определить количество вируса в окружающей среде: концентратах воды или смывов с объектов

В России начали использовать ПЦР-тесты на коронавирус, которые дают результат по пробам любых биологических жидкостей, сообщает «Известия».

Новый тип тестов представил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Ахиллесова пята пандемии – это люди с малозаметными симптомами. Созданная система поможет выявлять бессимптомных зараженных COVID-19 в очагах инфекции», – отметил он.

По его словам, тест-систему, которая количественно определяет вирусную нагрузку, можно будет использовать как дополнительный анализ при сомнительных результатах первого теста. В качестве материалов подойдут плазма крови, содержимое легких, кал, мокрота и материалы, полученные при вскрытии умерших.

Ранее врач объяснила, как можно отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ. По её словам, у ОРВИ и гриппа короткий инкубационный период в два-три дня, а у коронавируса пять-семь дней.

При этом специалист отметила, что диагностировать коронавирус только по симптомам невозможно. Для это нужно делать ПЦР-тест.

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