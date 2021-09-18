ГОРНЯК22 19.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Астрологи перечислили самые агрессивные знаки зодиака

Горняк22
16 часов Ago

Ссора Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, представители каких знаков зодиака хуже других контролируют свои эмоции, а также чаще проявляют агрессию

Рожденные под знаком Овна – импульсивные люди. Их мало волнуют проблемы окружающих людей, а свои интересы они ставят превыше всего. Представители этого знака не копят негативные эмоции в себе и все недовольства высказывают сразу, сообщает «Слово и Дело».

«Ещё одним агрессивным знаком считается Лев. Люди этого знака могут быть жестокими с близкими людьми. Им сложно сохранять спокойствие в критический момент. Львы крайне придирчивы и дотошны», – рассказали астрологи.

По словам экспертов, Скорпионы – ещё одни обладатели сложного характера. Они способны манипулировать людьми для достижения своих целей, а также давить на жалось, это поможет им добиться результата.

Ранее астролог назвал знаки зодиака, чья жизнь изменится в октябре. По его словам, в следующем месяце Ракам захочется жизненных перемен, а у Дев будет много возможностей для реализации задуманных планов.

ТОЛК

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