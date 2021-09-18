ГОРНЯК22 19.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Резкое похолодание и дожди с ветром пришли 18 сентября в Алтайский край

Горняк22
16 часов Ago

Осень Фото: pixabay.com

Непродолжительное бабье лето закончилось и ему на смену вновь пришла непогода с низкими температурами. Значительного потепления этой осенью уже не ожидается

Погода в Алтайском крае

18 сентября дневная температура воздуха по региону составит +14…+19 градусов. Местами по восточным районам в этот день возможны дожди. Западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, порывы достигнут 22 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу днем похолодает до +14…+16 градусов. При этом в начале дня возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, утром – с порывами до 17 м/с.

ТОЛК

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