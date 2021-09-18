Горняк22: Когда Всемирный день донора костного мозга и как его отмечают

Донорство Фото: Pixabay

Шанс найти подходящего донора костного мозга или стволовых клеток — один из десяти тысяч. Фактор совместимости очень мал

Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day) отмечают ежегодно в третью субботу сентября. В 2021 году этот день выпал на 18 сентября, рассказывает «Календарь событий».

Дата появилась в 2015 году. «Двигатель» праздника – Всемирная Ассоциация доноров костного мозга. Это союз организаций и частных лиц, действующих в интересах доноров костного мозга и людей, нуждающихся в его трансплантации, либо перенёсших её.

В настоящее время Всемирный день донора костного мозга отмечают более чем в 50 странах мира.

Пересадка костного мозга или стволовых клеток – это последний шанс на выздоровление для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжёлыми заболеваниями. Найти подходящий донорский материал очень сложно, а стать донором может далеко не каждый доброволец. К возрастным ограничениям – от 18 до 45 лет – добавляют огромные ограничения по здоровью.

В День донора костного мозга во многих странах мира проходят просветительские мероприятия, лекции и семинары, донорские акции.

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