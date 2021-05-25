Горняк22: Воровавший рельсы бийчанин осужден за избиение полицейского трубой

Бийский городской суд назначил штраф местному жителю, избившему полицейского железной трубой.

Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России, некие люди пытались похитить рельсы, напилив их газовым резаком и погрузив в ГАЗ-66. Автомобиль с «добычей» был остановлен сотрудниками транспортной полиции, после чего водитель попытался скрыться и несколько раз ударил одного из полицейских металлической трубой по руке.

Эти действия были квалифицированы как применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч.1, ст. 318 УК РФ).

Новости Бийска

Алтайская правда