Горняк22: В Барнауле опрокинулась Subaru, пострадала девушка

Вечером 23 мая в Барнауле столкнулись две иномарки: одна «отскочила» к трамвайным путям, другая «легла» набок. ГИБДД проводит проверку.

ДТП произошло в 20:15 на пересечении улиц А. Петрова и 42-й Краснознаменной бригады. По предварительным данным, за рулем Subaru Legacy находилась 23-летняя девушка. Поворачивая налево на «зеленый» светофор, она не уступила дорогу машине Toyota Harrier. Последней управлял мужчина 1987 года рождения. Он ехал по встречной.

В результате два автомобиля столкнулись, один из них опрокинулся. Пострадала водительница Subaru. Её доставили в горбольницу, где оказали медицинскую помощь.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда