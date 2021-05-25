Горняк22: Усть-Чарышская Пристань попала в зону возможного подтопления
ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждает о грядущем подъеме уровня воды в Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань, возможно кратковременное достижение опасной отметки – 580 см. На данный момент подтоплений нет.
Спасатели рекомендуют жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, при необходимости подготовить к нему дома:
- отключить газ, электричество и воду;
- погасить огонь в горящих печах;
- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак;
- закрыть окна и двери или даже забить их досками;
- животных выпустить из помещений, собак отвязать;
- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, перенести в закрытое помещение;
- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;
- при эвакуации с собой брать ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.
«Если ваш дом попадает в зону подтопления, следите за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей», — призывают в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по АК
Усть-Пристанский район