Горняк22: СК: арбитражный судья Алтайского края получал взятки, в том числе автомобилем

Завершено расследование уголовного дела Арбитражного судьи Алтайского края. Он обвиняется в получении взяток.

По информации регионального следкома, в 2010 году судья получил в качестве взятки автомобиль Toyota Land Cruiser Prado по цене, заниженной на 360 тыс. рублей. Такой «подарок» ему вручил предприниматель за покровительство и определенные решения суда.

В 2016 и 2017 годах судья продолжал брать у этого гражданина взятки – по 500 тыс. рублей за каждый судебный акт. Общая сумма взяток достигла 2 млн рублей.

Еще одну большую взятку бизнесмен передавал частями, через посредника. Речь о 2,5 млн рублей. Взамен судья отказал в удовлетворении заявлений конкурсных управляющих по двух арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости.

Преступления выявили сотрудники ФСБ. Во время расследования судья отрицал вину, пытаясь ввести следствие в заблуждение. Но, как утверждают в следкоме, доказательств собрано много. Против фигуранта выступило много свидетелей, не в его пользу были результаты экспертиз.

На имущество судьи наложен арест на сумму более 10 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Барнаул

Алтайская правда