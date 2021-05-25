Горняк22: Житель Бийска поджег дом с двумя детьми, не открывшими ему двери

Решив насолить гражданской супруге, нетрезвый бийчанин поджег дом, где последние девять лет жил с ней и детьми. Его 12-летняя падчерица и родной 3-летний сын в момент «операции» были заперты внутри.

Дети у открытого окна

Дом на одной из улиц Бийска в частном секторе запылал в послеобеденное время. Пожарных вызвала проезжавшая мимо на автомобиле семейная пара. Как супруги потом рассказывали во время следствия и в суде, они заметили огонь и дым, сразу остановились. Рассмотрели номер дома, название улицы, тут же позвонили в МЧС. А потом услышали громкий детский крик. Подошли ближе к строению, заметили душераздирающую картину. У открытого окна стояла девочка-подросток, сквозь слезы она разговаривала по телефону, кричала: «Мама, Лёша нас поджёг!» Держала на руках маленького мальчика. Он тоже плакал. Супруги помогли детям выбраться из горящего дома, усадили в свою машину.

Тем временем огонь разгорался очень быстро. Из-за сильного ветра пламя со стороны веранды в считаные минуты перекинулось на жилую часть. К месту пожара подошло много людей. Кто-то спросил про газовые баллоны, нет ли их в доме. Тогда нетрезвый мужчина, на которого собравшиеся указали как на сожителя хозяйки, залез в открытое окно и достал баллон…

Угрожал и раньше

После того как пожарные погасили огонь, от дома уже мало что осталось. Были уничтожены практически все вещи, мебель, пришла в негодность бытовая техника. На восстановление строения, по оценкам экспертов, требуется около 600 тысяч рублей, общий ущерб составил более 760 тысяч рублей.

А устроил пожар, как выяснилось, гражданский супруг хозяйки дома Алексей.

Женщина рассказала, что вместе они прожили около девяти лет. Но к 2020 году отношения совсем испортились. Мужчина всё больше увлекался алкоголем, супруги ссорились. Муж поднимал на жену руку. И еще в пылу скандалов кричал, что спалит дом.

17 октября Алексей в очередной раз явился к семье нетрезвым. Супруга ему не открывала, и он сломал замок на веранде. Тогда женщина вызвала полицию. Дебошира увезли. Вечером он вернулся протрезвевший и притихший, попросил, чтобы его пустили переночевать. Сказал, что потерял телефон. Ему разрешили.

Утром Алексей куда-то ушел. А через некоторое время хозяйка дома поняла, что дети заболели. И у сына, и у дочери была повышенная температура. Пошла в аптеку. По дороге встретила мужа. Тот был уже вновь нетрезв, направлялся в сторону дома. Женщина запретила ему туда ходить. Сказала, мол, дети болеют, она закрыла их снаружи на замок. Нечего их пугать.

А через некоторое время ей позвонила дочь, сообщила, что отчим сидит на крыльце, курит. Стучал в окно, просил ему открыть. Но девочка сказала, что не сможет этого сделать. Потом дочь сообщила, что из коридора видны оранжевые огоньки и пахнет дымом. Мать попросила ее посмотреть в окно и перезвонить. Когда девочка это сделала, было слышно, как она и ее брат плачут. Дочь кричала, что всё горит, в том числе крыльцо дома…

Женщина крикнула, чтобы девочка выбивала окно и вылезала вместе с братом. Сама позвонила в пожарную часть, а потом бросилась домой.

В суде рассказала, что всё поврежденное и уничтоженное имущество принадлежало ей. Супруг ничего из этого не приобретал. Лишь иногда давал незначительные суммы на продукты.

«Думал, детей там нет»

Сам же Алексей Д. заявил во время следствия, что знал: сын болеет, не пошел в детский сад. А падчерица с ним сидит. Он постучался во входную дверь, но никто не отозвался. Тогда он решил поджечь дом, чтобы девочка, увидев огонь, испугалась и открыла окно. Он взял масло, которое было разбавлено бензином (предназначалось для бензопилы), плеснул около входной двери и поджег спичкой.

Потом пошел в сарай, пил пиво, ждал, когда разгорится посильнее. Хотел, чтобы девочка открыла ему. А потом немного задремал. Когда же открыл глаза, услышал треск. Вышел из сарая и увидел, что горит уже стена дома и крыша. Детей вытащил неизвестный ему мужчина.

В суде поджигатель и вовсе заявил, будто бы никакого пожара не устраивал. Он якобы не расслышал, что кричала ему супруга, когда встретила его на улице, и поэтому пошел домой. А там пил пиво в сарае, где и уснул. Дом же загорелся по неизвестной ему причине.

Как сообщила «АП» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Юлия Богданова, суд признал Алексея Д. виновным в покушении на убийство двоих детей. А также в умышленной порче чужого имущества в крупном объеме. За все эти «подвиги» мужчина будет отбывать в колонии строгого режима 12 лет.

Новости Бийска

Алтайская правда