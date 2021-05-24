Горняк22: 21 человек погиб во время горного забега в Китае

До 21 человека увеличилось количество погибших во время ультрамарафона в Китае. Спасатели нашли тело последнего из пропавших участников забега.

Накануне днем в северо-западной провинции Ганьсу в Китае проходил ультрамарафона на 100 км на высокогорном этапе, в котором приняли участие 172 человека. Погода внезапно испортилась, начались порывы шквального ветра и пошел град. Забег остановили, сообщает ТАСС.

Ранее китайские информагентства писали, что, по меньшей мере, 16 человек погибли и пятеро пропали без вести. Остальных эвакуировали, и их состояние оценивается как стабильное. Сейчас уже стали известно о 21 погибшем.

Власти создали группу для проведения расследования причин этого трагического происшествия.

Алтайская правда