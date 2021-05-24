Горняк22: В Рубцовске задержали мужчину, который пытался поджечь квартиру своей жены

В Рубцовске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя. Он угрожал убийством своей жене и поджогом ее квартиры.

В местный отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала, что в ее квартиру пытался проникнуть муж, с которым они находятся в процесс развода. Мужчина угрожал убийством и поджогом квартиры. О его намерениях свидетельствовала и бутылка с керосином, которую он держал в руках. Экипаж Росгвардии отправился проверять информацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Возле двери они обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Кроме того, сосед рассказал, что ему удалось уговорить поджигателя от своих намерений, и тот ушел.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и передали его правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Новости Рубцовска

Алтайская правда