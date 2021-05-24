Горняк22: В Алтайском крае мужчину оштрафовали на 150 тыс. рублей за попытку дать взятку

Уроженец Республики Таджикистан заплатит штраф по приговору Новоалтайского городского суда за покушение на дачу взятки.

В рамках операции «Контрафакт» в торговом павильоне, расположенном на территории Первомайского района, полицейские обнаружили продукцию с чужим товарным знаком – брендовых мировых марок. На ее владельца составили протокол о привлечении к административной ответственности и изъятии контрафактной продукции.

Как сообщили «АП» в региональном Следкоме РФ, торговец не смирился с таким положением дел и попытался передать полицейскому взятку в 15 тысяч рублей, надеясь таким образом прекратить разбирательства и вернуть товар…

Но понимания со стороны представителя власти не нашел. Взяткодателя задержали. Теперь он оштрафован на 150 тысяч рублей.

Алтайская правда