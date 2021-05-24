Горняк22: На Алтае селянин разобрал стену котельной, чтобы похитить оборудование

Житель Смоленского района задержан за то, что похитил из сельской котельной оборудование, разрушив стену. Как выяснили полицейские, 33-летний мужчина разобрал кирпичную стену недействующей котельной.

Он вынес оттуда пять электродвигателей и один компрессор. Злоумышленник занимался ремонтом автомобилей. Несколько электродвигателей он использовал для личного автотранспорта, а оставшиеся комплектующие сдал в ближайший пункт приема металла.

Полицейские изъяли часть похищенного имущества, остальное вороватый сельчанин вернул добровольно. Теперь ему предстоит ответить за кражу в рамках уголовного дела.

Смоленский район

Алтайская правда