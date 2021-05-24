Горняк22: Алтайский пенсионер колуном для дров убил знакомого из-за уборки

Виновным в убийстве признан пенсионер из Троицкого района, поспоривший с оппонентом из-за уборки.

Как рассказала «АП» старший помощник руководителя регионального Следкома РФ Людмила Рязанцева, 60-летний мужчина проживал в одном из сел Троицкого района совместно с односельчанином. Оба подрабатывали у местного жителя в доме хозяина.

В декабре 2021 года в ходе застолья с крепкими напитками поссорились между собой – они стали высказывать друг другу претензии по поводу уборки дома. Чтобы успокоить оппонента, пенсионер колуном для дров несколько раз ударил его по голове. И мужчина скончался на месте.

В ходе следствия любитель приводить тяжеловесные аргументы вину признал. Теперь семь с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.

Алтайская правда