Горняк22: Три пассажирки пострадали в ДТП ночью в Барнауле
Минувшей ночью в Барнауле произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Столкнулись два легковых автомобилей. ГИБДД проводит проверку.
Авария случилась 18 мая в 23:15 на пр. Комсомольском, в районе дома №71. По предварительным данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель на автомобиле Toyota Mark II, поворачивая налево «зеленому» светофору, не уступил дорогу встречной машине. Второй участник ДТП – 28-летний водитель Hyundai Solaris.
Травмы получили три пассажирки Hyundai: женщины примерно 43-х, 26-и и 22-х лет. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Барнаул | ДТП
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