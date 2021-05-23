ГОРНЯК22 23.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Ураган в Барнауле уронил дерево возле детского сада

Горняк22
12 часов Ago

ГОРНЯК22 23.05.2021 ГОРНЯК22 23.05.2021ГОРНЯК22 23.05.2021

Ураганный ветер, который пролетел по Барнаулу, сломал дерево возле одного из городских детских садов. Огромная ветка упала на пешеходную дорожку, по которой в течение дня проходит много людей.

Происшествие произошло накануне на улице Новороссийской. Как отмечает участница паблика «Инцидент Барнаул», хорошо, что это произошло не в то время, когда родители забирают малышей, а чуть позже.

Большая ветка упала прямиком на тротуар, полностью перегородив путь. А ведь вечером эта дорожка очень многолюдна: кто-то идет со школы, кто-то из садиков. К счастью, инцидент произошел поздним вечером, поэтому никто не пострадал.

Комментаторы добавили, что сегодня утром уже убрали ветку с дорожки, и о вечернем происшествии напоминают лишь аккуратно распиленные бревнышки.

 Фото: паблик «Инцидент Барнаул»

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: