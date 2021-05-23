Горняк22: Ураган в Барнауле уронил дерево возле детского сада

Ураганный ветер, который пролетел по Барнаулу, сломал дерево возле одного из городских детских садов. Огромная ветка упала на пешеходную дорожку, по которой в течение дня проходит много людей.

Происшествие произошло накануне на улице Новороссийской. Как отмечает участница паблика «Инцидент Барнаул», хорошо, что это произошло не в то время, когда родители забирают малышей, а чуть позже.

Большая ветка упала прямиком на тротуар, полностью перегородив путь. А ведь вечером эта дорожка очень многолюдна: кто-то идет со школы, кто-то из садиков. К счастью, инцидент произошел поздним вечером, поэтому никто не пострадал.

Комментаторы добавили, что сегодня утром уже убрали ветку с дорожки, и о вечернем происшествии напоминают лишь аккуратно распиленные бревнышки.

Фото: паблик «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда