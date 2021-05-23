Горняк22: На Алтае поймали дилера с крупной партией героина и долларами

Правоохранительные органы Алтайского края пресекли сделку по продаже крупной партии тяжелых наркотиков. Задержан дилер.

По данным ФСБ, житель Кузбасса 1975 года рождения продавал килограмм героина за 20 тыс. долларов США наличными. Сделка проводилась в Ельцовском районе на границе с Кемеровской областью.

Подозреваемого выследили и задержали сотрудники ФСБ, МВД и УФСИН. Позже дома у продавца в Новокузнецке нашли и изъяли три полимерных свертка с героинсодержащей смесью. Их общая масса – 1,2 кг.

Мужчине предъявили обвинение в хранении и сбыте наркотиков. Он отправлен под стражу.

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Ельцовский район

Алтайская правда