Горняк22: Мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Накануне в 19.20 на улице Попова в Барнауле произошел наезд на 10-летнего мальчика. Он переезжал на самокате дорогу по пешеходному переходу, и его сбил автомобиль.
Установлено, что 31-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Mark, при повороте налево на зеленый сигнал светофора совершил наезд на мальчика-пешехода. Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате также на разрешающий сигнал светофора.
Ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован. Как сообщает ОГИБДД Барнаула, по данному факту назначена проверка и уточняются обстоятельства произошедшего.
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