Горняк22: Собака напала на женщину на пляже в Барнауле

В Барнауле на городском пляже местную жительницу покусала собака, которая сидела на цепи. Женщине пришлось накладывать швы, а также предстоит делать уколы от бешенства.

Как пишет участница сообщества «Иницидент Барнаул», в воскресенье она пошла на городской пляж. Но оказалось, что на входе сидят собаки на цепи. При этом нигде не было предупреждающих знаков, что здесь находятся животные.

За эти неприятным сюрпризом в виде собак последовал еще менее приятный – на женщину набросился один из псов, который был привязан на длинную цепь. Собака так укусила ее за голень, что позже пришлось накладывать швы. Также местной жительнице теперь придется делать уколы для профилактики бешенства до 14 августа, так как она не смогла узнать, привит ли пес.



Барнаул

Алтайская правда