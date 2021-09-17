Горняк22: Тело пропавшего 21-летнего парня нашли мертвым в Оби в Новосибирске

Полиция Фото: pixabay.com

По словам близких, парень вечером ушел из дома и не вернулся. Семья начала его разыскивать ночью, но его телефон был выключен. На следующий день он не пришел на работу

14 сентября в Новосибирске ранее пропавшего 21-летнего Юрия Шабалина нашли мертвым в Оби, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, молодой человек пропал без вести 7 сентября. Его поисками занимались полиция и волонтеры «ЛизаАлерт». Тело мужчины обнаружили в реке на территории Заельцовского района города.

На теле погибшего не нашли следов насильственной смерти. Для выяснения причины смерти назначили судмедэкспертизу. Следователи проводят доследственную проверку.

Ранее координатор алтайского поискового отряда «Лиза Алерт» Андрей Мамаев рассказал, почему пропадают дети, зачем нужен естественный отбор и чем деревня лучше города. По его словам, нельзя спасти всех, но даже один спасенный стоит 50 лет этой работы.

ТОЛК