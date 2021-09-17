Горняк22: Фонд Сергея Безрукова не подтвердил поддержку алтайского кандидата в Госдуму

Сергей Безруков Фото: @s_bezrukov

Пользователи в соцсетях усомнились: актер или его полный однофамилец подписал письмо в поддержку кандидата Андрея Крылова

Представители Фонда Сергея Безрукова подтвердили корреспонденту ИА «Банкфакс», что подпись под письмом в поддержку Андрея Крылова не принадлежит российскому актеру. От дальнейших пояснений представители фонда отказались, не став комментировать, будет ли актер решать вопрос о возможном неправомерном использовании его имени и фамилии.

Ранее кандидат в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу Андрей Крылов распространил в соцсетях письмо, подписанное неким Сергеем Безруковым. Автор письма говорит, что поддерживает взгляды Крылова и просит жителей Алтайского края проголосовать за кандидата.

Большинство людей, увидевших пост Крылова, не поверили в «того самого Безрукова», и сразу написали, что, скорее всего, речь идет о полном тезке знаменитого актера, так как и имя, и фамилия довольно распространенные.

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