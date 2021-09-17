Горняк22: Врач объяснила, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ

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Врач при этом отметила, что диагностировать коронавирус только по симптомам невозможно, поэтому необходимо сделать ПЦР-тест

Симптомы ОРВИ проявляются значительно быстрее, чем при заражении коронавирусом, заявила врач-терапевт Галина Колосова, сообщает «Российская газета».

«У ОРВИ и гриппа короткий инкубационный период, который длится, как правило, всего два-три дня. При коронавирусе первые признаки заболевания проявляются лишь на пятый-седьмой день», – объяснила она.

Врач отметила, что при ОРВИ и гриппе пациенты жалуются на ломоту в мышцах, насморк, повышение температуры, боль в горле и заложенность носа. При этом через пять-десять дней человек выздоравливает.

«При заражении коронавирусной инфекцией люди отмечают повышение температуры до 37,5 градуса, сухой кашель и затрудненное дыхание. При дельта-штамме добавляются еще диарея, тошнота и рвота», – рассказала специалист.

По словам терапевта, через десять дней болезни при коронавирусе человек выздоравливает или у него развивается дыхательная недостаточность, или «ковидная пневмония».

Ранее «Толк» сообщал, что большинство жителей Алтайского края верят в искусственное происхождение коронавируса. Такое мнение выразили 63% опрошенных. Опрос показал, что в целом по стране больше половины россиян верят, что вирус был создан специально.

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