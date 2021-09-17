ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Что нельзя делать 17 сентября: народные приметы на Неопалимую Купину

Горняк22
7 часов Ago

Осень. Природа. Солнце Фото: pixabay.com

В это день на Руси наши предки молились о защите дома и домашнего скота, начинали выкапывать лук и готовили из него лекарства

17 сентября отмечается народно-христианский праздник «Неопалимая Купина». По-другому его называют «Праздные вилы», «День Вавилы» и «Луков день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 17 сентября

17 сентября наши предки обязательно молились Неопалимой Купине. Считалось, что она защищает дом от молний и пожаров, скотину – от болезней, а хлева – от возгорания.

В старину на Неопалимую Купину старались не давать в долг, а также не подавали милостыню нищим, чтобы не перетянуть их проблемы.

Хозяйки в этот день начинали выкапывать лук, а мужчины тыкали вилами в сеновалы, чтобы прогнать злых духов.

Лук. Овощи. Еда1 Лук. Овощи. Еда Фото: pixabay.com

Народные приметы 17 сентября

  • Много шелухи на луке – зима будет очень холодной.
  • Большой урожай рябины – к морозам зимою.
  • Заяц, бегущий по селу, кукушка, летящая по деревне, и мыши, бегущие по полю, предвещают пожар.
  • После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью.
  • Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде.
  • Рыба голец мечется по аквариуму — к скорому ненастью

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Полиция Барнаула получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге

Горняк22: Полиция Барнаула получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге

Горняк22
7 часов Ago
Полиция Фото: Виталий Барабаш В пресс-службе администрации рассказали, что сообщение отрабатывается профильными службами. Информации о обнаружении взрывчатки не поступило В Барнауле...
Горняк22: Администрирование налогов. Промышленникам Алтая рассказали, как списать затраты

Горняк22: Администрирование налогов. Промышленникам Алтая рассказали, как списать затраты

Горняк22
7 часов Ago
В Барнауле прошел круглый стол «Актуальные вопросы администрирования налогообложения в промышленности». 15 сентября 2021 года Фото: Эдуард Клипенштейн Актуальные вопросы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: