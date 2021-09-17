Горняк22: Что нельзя делать 17 сентября: народные приметы на Неопалимую Купину
Осень. Природа. Солнце Фото: pixabay.com
В это день на Руси наши предки молились о защите дома и домашнего скота, начинали выкапывать лук и готовили из него лекарства
17 сентября отмечается народно-христианский праздник «Неопалимая Купина». По-другому его называют «Праздные вилы», «День Вавилы» и «Луков день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 17 сентября
17 сентября наши предки обязательно молились Неопалимой Купине. Считалось, что она защищает дом от молний и пожаров, скотину – от болезней, а хлева – от возгорания.
В старину на Неопалимую Купину старались не давать в долг, а также не подавали милостыню нищим, чтобы не перетянуть их проблемы.
Хозяйки в этот день начинали выкапывать лук, а мужчины тыкали вилами в сеновалы, чтобы прогнать злых духов.Лук. Овощи. Еда Фото: pixabay.com
Народные приметы 17 сентября
- Много шелухи на луке – зима будет очень холодной.
- Большой урожай рябины – к морозам зимою.
- Заяц, бегущий по селу, кукушка, летящая по деревне, и мыши, бегущие по полю, предвещают пожар.
- После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью.
- Облака идут друг над другом в несколько ярусов — к переменной погоде.
- Рыба голец мечется по аквариуму — к скорому ненастью
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