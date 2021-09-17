Горняк22: В Алтайском крае бесплатно прививают вакциной от четырех типов вируса гриппа

Вакцинация Фото: pixabay.com

В регион поступила противогриппозная вакцина «Ультрикс Квадри» – ранее она была доступна только в частных клиниках за деньги

Заболеваемость ОРВИ за неделю с 6 по 12 сентября в Алтайском крае превысила порог на 38%. В регионе зафиксировали 21 197 случаев заболеваний – это больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основная масса заболевших – школьники и взрослые.

Школьники болеют больше всех

На карантин закрыли 143 класса в 40 школах, пять школ в районах края закрыли полностью. Закрытых детский садов нет, на карантине находятся 30 групп в 16 учреждениях.

Среди школьников заболеваемость повышена в два раза, что объясняется окончанием летнего периода и началом формирования коллективного иммунитета. Среди детсадовцев превышение совсем небольшое – 3%.

«Мы призываем родителей не отправлять в школу детей с плохим самочувствием, не распространять инфекцию», – попросила Христина Манохина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

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Начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава Алтайского края Жанна Вахлова рассказала, что пока наплыва заболевших в поликлиниках и больницах нет. Во-первых, на фоне ковида ничего особенного пока не происходит, а во-вторых, за время пандемии медики переструктурировали работу, и температурящие больные в основном вызывают врача на дом.

«Мы научились разделять потоки, почти во всех поликлиниках есть отдельные входы для температурящих, что очень сильно помогает снижать распространение инфекции», – отметила Жанна Вахлова.

По ковиду, отметили специалисты, Алтайский край находится в стадии плато, а вот по остальным ОРВИ повышение заболеваемости только началось, и продлится эта сезонная эпидемия до апреля.

Пенсионерам разрешили «Ультрикс»

С 30 августа в Алтайском крае стартовала вакцинация против гриппа. В регион поступила вакцина «Ультрикс Квадри» – ранее она была доступна только в частных клиниках. Свыше 400 тыс. доз препарата в наличии, привить необходимо как минимум около 1,4 млн человек. Следующую партию вакцины ожидают, и сроки ее доставки зависят от темпов «разбора» уже имеющейся.

«Если у нас в Алтайском крае вакцина будет лежать – а это видит федерация через сервис «Честный знак» – нам ее больше не дадут, и мы с этими остатками будем сидеть. У нас не так много времени – до 30 ноября мы должны израсходовать эту вакцину на население из групп риска», – объяснила Ирина Переладова, главный внештатный специалист-эпидемиолог региона.

С 15 сентября вакцину «Ультрикс Квадри» одобрили для людей всех возрастов. Соответствующее письмо появилось на сайте Росздравнадзора. Ранее ей можно было прививать людей в возрасте от 6 месяцев до 60 лет. Ожидается, что для беременных, детей и лиц с хроническими заболеваниями в регион поступит вакцина без консервантов.

Препарат «Ультрикс Квадри» защищает от четырех типов вируса – А (Н1N1), А (Н:1J2), В (линии Yamagata и Victoria). Состав вакцины соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – в ней содержится по 15 мкг антигена каждого вируса.

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Ирина Переладова подчеркнула, что пока никакие прививки нельзя делать в один день с вакцинами против ковида – кроме «КовиВака». С другими вакцинами, кроме БЦЖ, «Ультрикс Квадри» прекрасно сочетается: то есть можно делать несколько прививок в один день в разные участки тела.

Осенью 2020 года на фоне отсутствия вакцины против новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае выросли темпы вакцинации против гриппа – привились свыше 52% населения. Из-за этого гриппа регион вообще не заметил.

На данный момент в регионе привились 30 тыс. человек. Получить вакцину от гриппа в Барнауле, помимо поликлиник, можно также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Геомаркет».

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