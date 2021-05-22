Горняк22: 4-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Алтайском крае

Первый случай падения ребенка из окна произошел в этом году в Алтайском крае. Об этом информирует следственный комитет.

20 мая в Рубцовске 4-летний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с четвертого этажа. Ребенку быстро вызвали скорую, медики увезли его в больницу. Малыш госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Этой весной в Барнауле маленький ребенок едва не выпал из окна третьего этажа. Родителей при этом не было дома. Беду смог предотвратить полицейский, который залез в это окно через соседский балкон.

Барнаул | Новости Рубцовска

Алтайская правда