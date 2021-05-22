Горняк22: На Алтае женщина в течение 10 дней переводила мошенникам около 4 млн рублей

Жительница Камня-на-Оби десять дней подряд перечисляла мошенникам крупные суммы, думая, что помогает следователям и сотрудникам банков. В общей сложности 51-летняя женщина перевела неизвестно кому 3,7 млн рублей.

Сначала ей позвонил мужчина и сказал: «Я сотрудник банка». Поинтересовался, не делала ли она в последнее время переводов со своей карты. После заявил: «Мошенники пытались похитить с вашего счета деньги, мы передадим эти сведения в следственные органы».

Разговор завершился, а через некоторое время телефон снова позвонил. На этот раз человек представился следователем: «Мы подтверждаем, что надо действовать по указаниям сотрудников банка». Голос уверенный, человек говорит убедительно, серьезно, по-деловому – как не поверить?

Звонков было еще много. Хитрыми обманами и настойчивостью жертву «дожали»: нужно было снять свои сбережения и перевести их на какие-то «резервные ячейки».

В первый раз она отправила 200 тысяч рублей на 12 абонентских номеров. Затем, следуя инструкции аферистов, оформила кредит на 550 тыс. рублей, из них 470 тыс. перевела на 32 номера. Потом 100 тыс. рублей – на 6 мобильных, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прошло четыре дня, аппетиты нарушителей закона возросли, и женщина, окончательно убежденная мошенниками, сняла со своих банковских счетов более 1 млн рублей. Эти немалые деньги она тут же перечислила на 35 номеров сотовой связи.

Теперь преступники, чтобы пустить пыль в глаза, пообещали направить менеджера, чтобы оформить документы по созданию новых счетов. Дескать, на них будут переведены все перечисленные ею деньги.

Еще через день жительнице Алтая снова позвонили лжебанкиры. Надо было с трех счетов разослать более 1,3 млн рублей на 45 мобильных телефонов.

Прошел ещё день, и доверчивая женщина подала заявки на кредиты в два банка. Один сразу одобрил ей 300 тыс. рублей. Их она перевела на 10 номеров телефонов. Через еще дней поехала в другой банк, где взяла в кредит более 250 тыс. рублей. Они ушли на 9 разных номеров.

В целом миновало 10 дней, в течение которых горожанка помогала аферистам, и только по истечении этого срока поняла, с кем имеет дело. Тогда женщина пошла в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве и теперь ищут виновных.

Новости Камня-на-Оби

Алтайская правда