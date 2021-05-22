Горняк22: Заживо сжег жену, и едва не убил знакомого. До чего довела бийчанина ревность

По приговору Алтайского краевого суда на 18 лет лишен свободы 43-летний житель Бийска. Мужчина из ревности расправился с сожительницей, и тяжело ранил предполагаемого соперника. К тому же почти полностью выгорела квартира, где разыгралась эта драма, из-за того, что «Отелло» устроил там пожар.

То, что в одной из квартир в многоэтажке на улице 8 Марта в Бийске, происходит нечто неладное, первой заметила соседка. Проснувшись чуть позже полуночи от запаха гари, забеспокоилась и вышла на площадку. От двери, откуда он исходил, слышны были тихие женские стоны. Достучаться туда не смогла, позвонила пожарным и в полицию.

Приехавшие пожарные вытащили обгоревшую женщину, потушили огонь. Большого пламени там не было, в комнате тлел диван, потолочное покрытие оплавилось. А когда сотрудник МЧС открыли дверь на балкон, увидели там раненого мужчину. Он был без сознания.

Женщина вскоре скончалась от термического ожога третьей степени. А мужчина выжил. Он рассказал полицейским, что в тот злополучный вечер в гости к нему пришли знакомые – Юрий А. с подругой. Стали пить разведенный спирт. Пятилитровая бутылка с этой жидкостью была у гостеприимного хозяина. Поначалу беседовали мирно. Но потом Юрий припомнил, что его подруга как-то ночевала в этой квартире. Волна ревности накрыла его, он, схватив нож, ударил соперника. Тот почувствовал, что закружилась голова, и выскочил на балкон, где закрылся.

Тогда ревнивец ударил по голове женщину, которая к тому моменту дремала на диване. Затем схватил бутыль, где было еще много спирта, вылил на подругу, поджег. Сам выбежал из квартиры…

Во время следствия и суда «Отелло» вину признал частично. Заявил, будто бы ударил оппонента ножницами. И только из-за того, что тот якобы сам спровоцировал конфликт. А подруга загорелась, так как прикуривала, когда он случайно пролил спирт.

Но суд пришел к выводу, что Юрий А., мягко говоря, выдает желаемое за действительное. К тому же, его предыдущая супруга рассказала, что когда жила с ним, то и ей доставалось. Когда муж выпивал, то кидался с ножом, бил, и неоднократно грозился поджечь…

Как сообщила «Алтайской правде» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры края Севиль Вакаева, Юрий А. уже был осужден за избиение, повлекшее смерть на 10 лет. И суд учел это, как особо опасный рецидив. В итоге первые пять лет срока мужчина будут отбывать в тюрьме, остальное — в колонии особого режима.

Пожар | Новости Бийска

Алтайская правда