Горняк22: Экс-директрису скандального детсада в Барнауле будут судить по делу Стеллы Штань

Бывшая директриса детсада HAPPY BABY в Барнауле окажется на скамье подсудимых как фигурантка дела, по которому также проходит Стелла Штань – экс-представительница губернатора и правительства Алтайского края в региональном заксобрании.

Расследование в отношении руководительницы детсада Елены Воротниковой завершено, ей предъявлено обвинение в мошенничестве по ч.4 ст. 159 УК РФ.

По данным регионального следкома, в 2015 году эта женщина обратилась к Стелле Штань через знакомого риелтора. Она хотела приобрести помещение, находящееся в собственности чиновницы. Для этого намеревалась использовать средства, выделяемые по госпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

Как утверждает следствие, женщины договорились провернуть аферу. Они подделали договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была сильно завышена. Также «нарисовали» липовую расписку о передаче денег в для частичного расчета по договору.

Эти бумаги дамы передали в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края. На их заявку об участии в программе откликнулись. Из федерального бюджета была выделена субсидия – 14 млн рублей. Деньги, по данным следствия, забрала Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 кв. метров.

С расследованием помогали сотрудники ФСБ. Воротникова вину признала. Материалы по ней направлены в суд. Делом Стеллы Штань правоохранители ещё занимаются.

Напомним, детский сад HAPPY BABY фигурировал в делах следственных органов задолго до задержания Стеллы Штань. Немалый общественный резонанс вызвали сообщения об издевательствах над детьми в этом учреждении.

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Алтайская правда