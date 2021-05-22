Горняк22: Глава района на Алтае обвинен в мошенничестве с овощебазой

В Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении главы муниципального образования Баевского района и местного жителя. Им предъявили обвинение в мошенничестве, ущерб от которого оценен более чем в миллион рублей.

В районе есть овощехранилище, право собственности на которое фактически принадлежало Баевскому РАЙПО. Но правоустанавливающих документов на него не было. Об этом знали глава района и его знакомый.

Как рассказывает пресс-служба регионального следкома, с марта 2018 года по сентябрь 2019 года они решили обманом присвоить право собственности на это имущество. Чиновник поручил своим подчиненным провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка. Также велел подготовить бумаги, которые позднее помогли передать право собственности знакомому госслужащего. Ущерб Баевскому РАЙПО оценен в 1 млн 200 тыс. рублей.

Баевский район

Алтайская правда