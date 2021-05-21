Горняк22: Скорая помощь опрокинулась на Чуйском тракте после ДТП

Серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло ранним утром 20 мая на 200 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Первомайском районе. На месте аварии погиб один человек, еще трое получили травмы.

Как рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края, дорожный инцидент случился около 04:55. По предварительным данным, водитель 1984 г.р. на автомобиле Toyota Hilux ехал со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Скорая помощь была впереди мужчины. Toyota Hilux врезалась в попутный УАЗ -39623 (скорая медицинская помощь). От удара последний отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Пассажир скорой — мужчина 1988 г.р. — погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя (второй — мужчина 1974 г.р.) и пассажир УАЗа — женщина 1982 г.р. — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они госпитализированы.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП | Первомайский район

Алтайская правда