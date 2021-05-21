Горняк22: Ревнивый муж водительницы трамвая в Барнауле выстрелил в соперника

В Барнауле возле здания трамвайного депо №3 разыгралась кровавая драма. Ревнивый муж вагоновожатой устроил разборки с ее предполагаемым ухажером.

Коллега оказывал водительнице трамвая знаки внимания, пока ее супруг находился в местах заключения. Когда он вернулся, то узнал о происходящем и явился в депо, чтобы устроить разборки. Мужчина несколько раз выстрелил в соперника из пневматического оружия, пишет ИА «Банкфакс».

Пострадавшего доставили в медучреждение с травмами груди, головы и низа живота. Он госпитализирован. Ревнивца, тем временем, задержала полиция. Он находится под стражей.

Барнаул

Алтайская правда