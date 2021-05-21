Горняк22: Сотрудница кофейни в Барнауле перечислила выручку лжедиректрисе

Полиция Алтайского края ищет мошенницу, которая обманула сотрудницу кофейни на 25 тыс. рублей.

21-летняя жительница Барнаула полгода работала в кофейне. 19 мая на рабочий номер заведения позвонила женщина, которая назвалась директором заведения и спросила, прошла ли инкассация. Незнакомка называла сотрудницу по имени и задавала вопросы по работе, поэтому у девушки не возникло сомнений в том, что это директор.

Во время разговора женский голос в трубке попросил перевести с кассы 36 тыс. рублей выручки. Девушка пошла к банкомату, зачислила себе на карту 25 тыс. рублей и перевела их на продиктованный номер. После этого собиралась отправить еще 11 тыс., но банк неожиданно заблокировал её карту, посчитав операцию подозрительной.

Когда сотрудница вернулась на работу, она узнала от коллег, что всё это время с ней говорила мошенница.

Барнаул

Алтайская правда