ГОРНЯК22 21.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Сотрудника алтайского Роспотребнадзора осудили за подлог о радиации

Горняк22
10 часов Ago

Эксперт-физик «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» оштрафован за служебный подлог. Об этом сообщает региональное линейное управление МВД России на транспорте.

По данным полиции, с января по декабрь 2020 года специалист 85 раз вносил в протоколы радиационного контроля металлолома заведомо ложные сведения о якобы проведенных замерах неионизирующих излучений металлолома. Однако фактически никаких замеров не проводилось.

Уголовное дело по статье «Служебный подлог» рассмотрено Центральным районным судом в Барнауле, эксперту назначен штраф, его сумма не раскрывается.

Барнаул 

Алтайская правда

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