Горняк22: Сотрудника алтайского Роспотребнадзора осудили за подлог о радиации

Эксперт-физик «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» оштрафован за служебный подлог. Об этом сообщает региональное линейное управление МВД России на транспорте.

По данным полиции, с января по декабрь 2020 года специалист 85 раз вносил в протоколы радиационного контроля металлолома заведомо ложные сведения о якобы проведенных замерах неионизирующих излучений металлолома. Однако фактически никаких замеров не проводилось.

Уголовное дело по статье «Служебный подлог» рассмотрено Центральным районным судом в Барнауле, эксперту назначен штраф, его сумма не раскрывается.

Барнаул

Алтайская правда